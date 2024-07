Ruta: strada di Bana, benedetta la targa che ricorda la costruzione

Don Davide Casanova, parroco di Ruta e di San Rocco, ha benedetto la targa, posta vent’anni fa, in via in via Filippo Degregori, la strada di Bana che collega Ruta a Santa Maria del Campo, frazione di Rapallo; ricorda i volontari che, con picco e pala e forza di braccia, costruirono l’arteria. Presenti il sindaco di Camogli Giovanni Anelli e l’assessore rapallese Eugenio Brasey in rappresentanza del sindaco Elisabetta Ricci; tra gli amministratori camogliesi l’assessore Francesco Olivari e Pippo Maggioni, consigliere comunale; Tito Degregori ha ricordato brevemente la storia di questa importante strada che accorcia il percorso tra Camogli e Rapallo.

» leggi tutto su www.levantenews.it