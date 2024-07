San Colombano: solo la crisi di Rio Marsiglia compatta il Consiglio

Da Claudio Solari, consigliere comunale e capogruppo, Gruppo consiliare “Territorio e Sviluppo” Comune di San Colombano Certenoli

Ieri sera si è svolto il Consiglio comunale. Approvato con i soli voti della maggioranza l’assestamento di bilancio, approvata all’unanimità l’acquisizione gratuita di porzioni di terreno in fregio al Rio Vignale ed alla strada di via Domenico Norero.

Sul restauro della sala consiliare e l’intitolazione al Dott.Antonio Bertolini ed alla moglie Elisa Ugolini le minoranze hanno chiesto di scindere i due argomenti visto che vi è stata una donazione. Questo per non generare il pensiero che si è proposto di restaurare la sala consiliare ed avere così un contributo a nome della persona scomparsa.

Entrambi i gruppi di minoranza hanno una grande stima per i coniugi Bertolini, tuttavia avrebbero preferito essere coinvolti prima perché ritengono che sarebbe stato più opportuno che la sala consiliare fosse intitolata a qualcuno legato alle istituzioni locali, di fatto avevano già proposto la figura di Italo Seracchioli Primo cittadino dal 1995 al 2000 morto nelle sue funzioni di Sindaco. Purtroppo non è stata accolta nessuna proposta delle minoranze.

A seguire l’interpellanza sulla condotta idrica a San Martino del Monte, una questione da terzo mondo secondo le minoranze. Il Vicesindaco ha riferito che si attende l’intervento definitivo da parte di Iren e che ha provveduto a sollecitare ulteriormente. L’interpellanza sul Rio Camporile a Pontemattoni ha visto soddisfatte le minoranze, entro fine anno verrà ripulito il corso d’acqua dalla folta vegetazione.

L’ultima interpellanza riguardava le spese di economato: Le minoranze nella loro funzione di controllo di operato dell’Amministrazione si sono accorti che sono stati richiesti rimborsi per incontri politici di candidati alle elezioni europee. Non rientrando questo tipo di spese nelle missioni istituzionali abbiamo chiesto la restituzione del denaro. Riteniamo che non sia opportuno che i cittadini debbano pagare le spese di viaggio e sosta per incontri elettorali.

La Sindaca non intravede alcun errore…! Sì attendono verifiche al riguardo. Faremo sapere.

Il Consiglio comunale si è concluso con la discussione e chiarimenti relativi alla crisi economica che sta investendo il consorzio intercomunale di Rio Marsiglia. Minoranze e maggioranza si sono trovate di comune accordo sulle iniziative intraprese dall’Amministrazione comunale.

Si è espresso forte preoccupazione per il buco in bilancio che supererebbe i 10 milioni di euro e di richiedono spiegazioni urgenti per conoscere i motivi per la quale si è giunti ad una situazione simile.

Le minoranze hanno chiesto di essere aggiornate costantemente sul l’evolversi della situazione del Consorzio che gestisce la discarica della Fontanabuona.

» leggi tutto su www.levantenews.it