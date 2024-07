Sestri: “Accesso al porto lastricato di errori della giunta”

Dal Gruppo Consiliare “Progresso Per Sestri – Sestri Un Passo Avanti”

Marcello Massucco, Maria Elisa Bixio, Roberto Montanari, Gabriele Ovindo

Per mesi il sindaco Solinas – che è anche assessore ai lavori pubblici – ha spiegato alla città che ricostruire la passerella del porto sarebbe stato uno spreco di denaro pubblico. Che era molto meglio demolirla alla modica cifra di 73.000 euro, eliminando il marciapiede a sbalzo pedonale. Tutto ciò, incurante del contributo di oltre 50.000 euro erogato dalla Regione proprio al fine di rifare il percorso come era in precedenza.

Nonostante la stagione estiva già inoltrata, i lavori per demolire la passerella non sono ancora finiti, ma l’Amministrazione Solinas si è accorta di averne già sbagliato l’esecuzione. Avendo ristretto la carreggiata, non passano più i carichi eccezionali verso la banchina portuale: quindi oggi all’albo pretorio del Comune è stata affidata una nuova serie di lavori per quasi 15.000 euro in modo da rendere la ringhiera smontabile.

» leggi tutto su www.levantenews.it