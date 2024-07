Simone Bastoni addio, se ne va il mancino che fulminò Donnarumma

Simone Bastoni lascia lo Spezia a titolo definitivo dopo aver passato oltre metà della sua vita con la maglia bianca addosso. Eduardo Macia ha trovato l’accordo con il Cesena per la cessione del mancino di Piana Battolla sulla base di 100mila euro subito più 150mila euro di bonus, alleggerendo nel frattempo il monte ingaggi complessivo di circa 600mila euro.

Operazione che era scritta non da quest’estate ma già dalla scorsa, quando Bastoni chiese e ottenne la cessione all’Empoli nell’ultimo giorno di calciomercato estivo 2023. Uno “strappo” che non passò inosservato, soprattutto perché pochi giorni dopo un gruppo di tifosi incolpò il presidente Philip Platek, durante un sopralluogo ai lavori allo stadio, di aver deliberatamente venduto uno dei protagonisti della promozione in serie A. Quel giorno chiuse di fatto ogni possibilità di rivederlo con la maglia bianca.

