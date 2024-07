Torna il Grande Ferragosto di Savona allo Scaletto dei pescatori: Moreno guest star 2024

Savona. E’ partito il conto alla rovescia per l’evento clou dell’estate di Savona, il Grande Ferragosto in programma per la sera di mercoledì 14: prima la tradizionale posa dei lumini in mare e dalle 22, allo Scaletto dei pescatori delle Fornaci, il dj set con un ospite particolarmente adatto a un pubblico giovane. Dopo Sethu, che lo scorso anno venne a Savona reduce dal Festival di Sanremo, la guest star dell’estate 2024 è il rapper Moreno.

Si replica quindi l’appuntamento che nel 2023 è stato ripreso dopo molti anni di assenza. Ma qualche sorpresa in più. Un evento che per la città, a maggior ragione ora che è candidata a Capitale della Cultura 2027, rappresenta il proseguimento di un’estate già ricca di soddisfazioni, come spiega il vicesindaco e assessore agli Eventi Elisa di Padova: “Il Dowtown Music Festival del giovedì ci sta dando grandi soddisfazioni e, assieme ai Bagni Marini, stiamo riposizionando tutte le iniziative in riva al mare per valorizzare ancora di più il nostro stupendo lungomare. Ma il Ferragosto, gemello estivo del Capodanno, è l’evento più atteso su ogni spiaggia, in grado di richiamare persone anche da fuori. Un risultato che si deve alla collaborazione e al supporto economico dell’Autorità di Sistema Portuale e del suo Ufficio territoriale di Savona. Il Ferragosto si inserisce alla perfezione nell’estate di Savona: è per tutti, con un’anima giovane nei momenti centrali”.

