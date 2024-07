Tosi: “Il disastroso bilancio di 9 anni di totismo impone una riflessione: questa sarebbe la politica del fare?”

“Bravissime a stanziare 5 milioni per la comunicazione e a strombazzare una Liguria che esiste solo sulla carta, Giunta e maggioranza non sono state efficaci quanto basta per assicurare ai liguri le opere e i servizi sbandierati. Il programma elettorale del 2020 oggi si svela per quel che è: un bel libro dei sogni, nel quale forse non credeva nemmeno lo stesso centrodestra. E dispiace che oggi a rispondere delle promesse disattese non ci possa essere Toti, assente giustificato ma ingiustificabile”.

Così, presentando la relazione di minoranza sul DDL 183/2024, il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, che poi aggiunge: “Al netto dei 5 milioni di euro con cui Toti e i suoi hanno tentato di prendere in giro i cittadini liguri, riuscendovi in parte, a contare davvero sono i pessimi risultati conseguiti. Ecco perché oggi il bilancio deve essere politico e non di mero commento ai numeri contenuti nell’assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026”.

“Partiamo dalla sanità: nel programma elettorale del 2020, Toti con il centrodestra aveva promesso una “sanità più vicina alle persone”. Nel senso di “più vicina alla sanità delle Regioni limitrofe?”, visto che a oggi si parla di fughe che pesano per la bellezza di 70 milioni di euro! È più che evidente: le politiche totiane sono miseramente fallite nonostante il supporto accanito ad A.Li.Sa e alla fantomatica Struttura di Missione, entrambe inadempienti visto che le liste anziché diminuire sono ancora lì con tutto il loro peso ingombrante. E che dire degli ospedali nuovi? In 9 anni, non sono riusciti a costruirne uno. Lo ripetiamo da tempo: tagliare un nastro, non basta. I cittadini vogliono nosocomi e strutture reali, oltre che efficienti. Non se ne fanno niente dei desiderata”.

