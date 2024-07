Asl 5 cerca un archivista: incarico per un anno. Come partecipare

Asl 5 ha pubblicato un avviso pubblico consultabile nella sezione “concorsi” del sito istituzionale www.asl5.liguria.it dedicato alla ricerca di un “Archivista”. Si tratta di una selezione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura libero professionale (co.li.pro.), di Collaborazione Tecnico Professionale Archivista per la gestione degli archivi e per la conservazione dei documenti di Asl 5.

L’incarico, della durata di un anno, prevede il supporto e la collaborazione nelle seguenti attività di carattere archivistico: supporto alla revisione del regolamento aziendale per la gestione degli archivi e per la conservazione dei documenti ai sensi di legge; analisi e verifica della documentazione amministrativa per il passaggio dagli archivi correnti gestiti dalle singole strutture all’archivio di deposito; attivazione delle procedure di scarto in conformità alla normativa vigente; accessibilità dei documenti; supporto normativo ed organizzativo per l’integrazione dell’archiviazione cartacea e digitale attraverso la mappatura e l’analisi delle procedure in essere; trasferimento di competenze ai dipendenti al fine di garantire l’adozione da parte del personale di corrette pratiche di archiviazione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com