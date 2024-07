Baglietto ha consegnato cinque motoryacht all’apertura della stagione estiva 2024

Il cantiere Baglietto conferma l’ambizioso risultato di consegne dell’anno: sono, infatti, cinque le imbarcazioni che il cantiere spezzino ha consegnato ad altrettanti armatori all’apertura della stagione estiva 2024. Dopo il T52 Ark of Fate, lo yacht vincitore del prestigioso World Superyacht Award 2024 nella categoria “Displacement Motor Yachts 499GT and below, 45m and above” e che al momento naviga in Asia, sono stati consegnati anche i 2 DOM 133 motor yacht Barbara Anne e Astera e i 2 T52 Akula ed Infinity. Un traguardo produttivo di grande rilevanza per il cantiere, reso possibile dal grande impegno che la società ha investito sia a livello organizzativo che infrastrutturale: “In questi ultimi mesi siamo cresciuti come organico sia in ambito produttivo che tecnico” conferma Diego Michele Deprati, AD Baglietto “e molto abbiamo investito nelle infrastrutture del cantiere, ampliandone la superficie e aumentandone l’efficienza. In questi giorni, tra l’altro, stiamo completando tutti i test per rendere operativa la stazione ad idrogeno verde B-Zero, volta a creare energia pulita attraverso fuel cell. E’ solo l’inizio di un processo che l’azienda ha scelto, ormai anni fa’, di percorrere all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione, e che vedrà ulteriori sviluppi nei prossimi anni”. “È stato sicuramente un anno di grosso impegno per il cantiere, che ha dato prova di solidità e grande capacità organizzativa senza le quali non sarebbe stato possibile raggiungere questi obiettivi. Adesso la nostra soddisfazione è quella di sapere i nostri armatori felici di potersi godere le loro vacanze a bordo di un nostro yacht” commenta Fabio Ermetto, Chief Commercial Officer di Baglietto, “in attesa di consegnare gli ultimi 2 scafi di T52 previsti per quest’anno”.