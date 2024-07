Calciomercato Eccellenza e Promozione: le trattative concluse dalle squadre genovesi

Arenzano

L’Arenzano, che inizierà la preparazione lunedì 29 luglio, ha presentato tre nuovi giocatoti:

Matteo Calcagno (classe 2000, nella foto), un passato professionistico con Genoa ed Albissole (Serie C); Pietro Bonanno (’98) ex Campese e Lorenzo Trocino (2003), ex Lavagnese e Genova Calcio.

Athletic Club Albaro

Dodicesimo anno consecutivo, tra le fila dell’Athletic Club Albaro per mister Alberto Mariani ed il suo fedelissimo Luca Di Pietro.

Sono arrivati Nicolò Maura e Franco Lepera

Mariani sarà coadiuvato dai collaboratori tecnici Enzo Ferrari, Manuel Rimassa, il ruolo di preparatore dei portieri è affidato a Matteo Raganini.

Molassana

Gabriele Robotti, classe ’99, è un nuovo difensore del Molassana.

Busalla