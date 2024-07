Camogli: rifiuti, botta e risposta tra attuali ed ex amministratori

Da Gruppo di ex amministratori

In merito all’articolo “Camogli: appalto approvato da chi ci ha preceduto”, occorre fare alcune precisazioni.

L’amministrazione precedente non ha accettato alcun appalto, altrimenti non avrebbe presentato ricorso al TAR per l’annullamento del bando di gara e dei relativi allegati. Al contrario è il sindaco Anelli che ha ritirato il ricorso affermando che le modifiche apportate da Città Metropolitana agli atti di gara, successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, avevano superato in parte le censure sollevate nel ricorso stesso, mentre vi era la concreta disponibilità di superare le ulteriori residue censure sollevate dal Comune.

Da come sta andando il servizio non parrebbe che le cose siano andate nella direzione sperata dal Sindaco Anelli e comunque non si capisce il recente impegno economico assunto dal Comune per apportare quelle migliorie che avrebbe dovuto apportare direttamente la Città Metropolitana o il gestore.

Il sindaco Anelli avrebbe fatto bene in allora, prima di ritirare il ricorso, a concordare meglio le migliorie necessarie e non impegnare ulteriormente le risorse dei cittadini per rappezzare un servizio che non soddisfa ancora la cittadinanza e gli ospiti.

