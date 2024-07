Come cambia la viabilità di Bocca di Magra con la Notte Blu

In occasione della “Notte blu” che si terrà domani, venerdì 26 luglio fra Fiumaretta e Bocca di Magra, saranno previste anche alcune modifiche alla viabilità. Per quanto riguarda Bocca di Magra sarà istituito senso unico in ingresso da via Dell’Angelo, proseguendo per via Sans Facon fino al centro della frazione. Senso unico in uscita lungo via Santa Croce fino al Monastero e doppio senso dal Monastero alla strada provinciale SP 29. Senso unico in uscita da via Fabbricotti. E consentito il parcheggio libero lungo via. Fabbricotti nel tratto compreso tra via Sans Facons e via dell’Angelo.

Fra Ameglia e Bocca di Magra sarà inoltre attivo un servizio navetta a cura della Croce Rossa (al prezzo di un euro). Dalle ore 18,00 del 26LUGLIO alle ore 01,00 del 27 LUGLIO

Da Ameglia – parcheggio di via Camisano (zona artigianale c/o Cantiere San Lorenzo) a Bocca di Magra – via Fabbricotti all’inizio dell’area giardini.

Il collegamento fra le due sponde Fiumaretta e Bocca di Magra sarà invece tramite battello a cura di Rino Brochetelli dalle ore 20,00 alle ore 23,59 € 1 tra Fiumaretta – via del Pilota e Bocca di Magra – giardini di Largo Vittorini. Infine servizio trenino dalle ore 20,00 alle ore 23,59 € 2 • da Fiumaretta – Piazza Pertini – Via Sans Facon (c/o fermata bus parcheggio).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com