Fontanabuona: fondo regionale per garantire il trasporto scolastico

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Un fondo da 50 mila euro per garantire il trasporto scolastico nelle aree interne della Val Fontanabuona e dell’Imperiese. È quanto approvato in assestamento di bilancio dal consiglio regionale su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana. “L’istruzione e la mobilità sono servizi essenziali per chi sceglie di vivere e lavorare nell’entroterra. Grazie a questo intervento – spiega l’assessore – assicuriamo ai comuni delle aree interne della Val Fontanabuona e dell’Imperiese il trasporto scolastico anche per l’annualità 2024-2025. Una precondizione indispensabile per mantenere vivi questi presidi scolastici – aggiunge l’assessore – e che ci auguriamo possa aiutare le famiglie a conservare la propria residenzialità in quei territori e attrarne altre che intendono allontanarsi dai centri urbani”.

