Frode fiscale su bonus edilizi, false attestazioni di lavori e turbativa d’asta: in carcere imprenditore e due professionisti, sequestro da 1,5mln

Savona. Nei giorni scorsi, militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Savona hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Savona, nei confronti di un imprenditore edile, un geometra ed un architetto, operante nel genovesato. L’operazione si è svolta nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali tese all’individuazione e repressione dei più gravi fenomeni che ledono la concorrenza.

Nel medesimo contesto, sono state eseguite sette perquisizioni presso le sedi di alcune società edili operanti nel territorio ingauno, alassino e imperiese, nonché presso gli studi professionali di un geometra e di un commercialista, al momento indagati a piede libero; sono state anche eseguite tre misure cautelari della custodia in carcere successivamente sostituite da misure interdittive del divieto di esercitare l’attività professionale per un anno ad un geometra e ad un architetto; sono stati sottoposti a sequestro crediti, quote societarie, liquidità, beni mobili ed immobili, tra cui un veicolo Mercedes di pregio ed alcune autovetture Ford d’epoca, per un valore di circa un milione e mezzo di euro.

» leggi tutto su www.ivg.it