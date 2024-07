Genova. Grave incidente la scorsa notte poco prima dell’una in via delle Fonderie Grondona, lungo il torrente Polcevera a Pontedecimo. Un ragazzo di 20 anni, per cause da accertare, si è schiantato col suo scooter ed è rimasto seriamente ferito.

Sul posto, oltre alla polizia locale, l’ambulanza della Croce Rossa di Ceranesi e l’automedica Golf 2 del 118 di Genova.

