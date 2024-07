La batteria Valdilocchi nel progetto Via Patrimonia-Act

Il progetto strategico ‘Via Patrimonia-Act’, parte dell’Interreg IT FR Marittimo 2021-2027, e’ stato ammesso a finanziamento per Regione Liguria con circa 570mila euro per valorizzare la rete di itinerari culturali accessibili. Un piano che in Liguria vede la sinergia tra Regione e Sistema Camerale, con il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Genova, dell’Anci Liguria e di numerosi Comuni. “È stata sottoscritta una convenzione non onerosa insieme al Sistema Camerale e all’Università di Genova per l’attuazione di una parte delle attività progettuali – dice il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana – concretizzandone lo sviluppo. Si tratta di un vero e proprio piano di azione e di coordinamento per la valorizzazione degli itinerari transfrontalieri esistenti e la creazione di nuovi, con una particolare attenzione all’accessibilità fisica e culturale, nella promozione di un turismo responsabile e inclusivo. Importante è anche il coinvolgimento di realtà produttive per la promozione delle produzioni locali. Il Progetto interviene su quattro realtà del patrimonio storico-fortificato ligure: il Forte dell’Annunziata a Ventimiglia, il Priamar a Savona, la Lanterna a Genova e la Batteria Valdilocchi alla Spezia, alle quali si affiancheranno alcuni musei dei mestieri e delle produzioni locali individuati con un censimento da parte dell’Università, per essere inseriti nella rete degli itinerari culturali accessibili denominata Via Patrimonia. Un ulteriore modo di valorizzare le nostre unicità e le tradizioni per rilanciare e diversificare il turismo outdoor e culturale nella nostra regione”.

L’articolo Comune di Sarzana: risolti i problemi per il pagamento delle bollette Tari proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com