Liguria. “La nuova legge del Governo di centrodestra approvata in Parlamento rappresenta un passo in avanti per migliorare la situazione delle liste d’attesa nel settore della sanità pubblica, anche della Liguria. Si tratta di un provvedimento che in maniera chiara razionalizza i meccanismi di prenotazioni e visite per ridurre i tempi a vantaggio dei cittadini”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.

