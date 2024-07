Tragedia sull’autostrada A15 della Cisa tra i caselli di Pontremoli e Aulla. Un uomo di circa sessant’anni è morto dopo aver perso il controllo della sua auto. L’allarme è scattato intorno alle 18 circa per l’incidente avvenuto al chilometro 84 in direzione La Spezia. L’uomo stava viaggiando a bordo della propria vettura quando, probabilmente per causa di un malore, è sbandato ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Stando a quanto appreso l’auto gli è finita addosso e per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il personale dell’automedica giunta sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso. Ferita anche una donna che era alla guida di un’altra auto coinvolta nell’impatto e che è stata accompagnata all’ospedale delle Apuane. Il traffico ha subìto notevoli rallentamenti: inizialmente bloccato si è poi fermata una coda di tre chilometri.

L’articolo Malore alla guida e perde il controllo dell’auto: un morto sulla A15 proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com