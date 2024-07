Maxi controlli ad “alto impatto” in centro storico: 400 persone identificate, arresti e denunce

Genova. Operazione ad alto impatto ieri pomeriggio, mercoledì 24 luglio, da parte delle forte dell’ordine in centro storico e nella zona della della Stazione Principe. All’operazione hanno partecipato polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, esercito e Asl3, coordinati dal dirigente del commissariato centro Giampaolo Bove

La polizia di Stato ha denunciato due cittadini stranieri in concorso tra loro per insolvenza fraudolenta e uno anche per resistenza a pubblico Ufficiale. I due, in un locale di via Sottoripa, non hanno pagato il conto e il proprietario ha richiesto l’intervento. Uno di loro, portato in questura per l’identificazione, ha aggredito e spintonato i poliziotti.

