Per Moonland e Notte Bianca il Comune di Sarzana ha investito 77mila euro

L’edizione 2024 di Moonland Sarzana è andata in archivio con quattro serate che hanno portato in piazza Matteotti almeno novemila persone rafforzando la posizione del festival nel panorama nazionale e richiamando buona parte di pubblico anche da fuori provincia, grazie ad una continuità che sta diventando un tratto distintivo della rassegna organizzata dal Comune con l’associazione BluesIn. Ente che, anche quest’anno, ha ritenuto di proseguire sulla strada avviata ormai da qualche anno puntando su convinzione anche sulla musica per promuoversi al di fuori dei propri confini. Questo con la conferma di un investimento importante sotto il profilo economico, in parte sicuramente ripagato dal gradimento mostrato dal pubblico e dalla grande affluenza nel centro storico in occasione della Notte Bianca del 21 luglio. Spese che, delibere alla mano, parlano di una cifra complessiva di 77mila euro, che potrebbe abbassarsi in caso di concessione di un contributo da parte di Regione Liguria.

