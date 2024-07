Portofino: concorso lirico, domani finale a Camogli, poi concerto in piazzetta

Ritorna a Portofino il concorso lirico internazionale più giovane del mondo, giunto al decimo anno e conteso in questa edizione da 273 talenti vocali con un’età media di 28 anni, provenienti da ben 49 Paesi su cinque continenti; gli 86 cantanti che hanno già superato le prime selezioni si sono trovati al Teatrino di Portofino per entrare in finale. Domani al teatro sociale di Camogli l’esibizione dei 10 finalisti.

Domenica 28 luglio nell’incantevole piazzetta a Portofino, il concerto dei finalisti del Premio Clip (Concerto litico internazionale Portofino), con l’Orchestra del Carlo Felice diretta dal Maestro Enrico Fagone. Un autentico evento. Clip è un premio nato nel 2015, la sua fama è diventata in pochi anni mondiale e deve la sua fortuna alla creatività e professionalità del giovane Daniel Donati e alla notorietà mondiale di Portofino. La fortuna del concorso è dovuta anche alla consistenza del montepremi, alla giuria altamente qualificata e ai contratti che il concorso facilita in tutti i continenti, favorendo sicure carriere ai cantanti.

A chi vuole assistere all’esibizione dei finalisti, condividendo con loro e la giuria, in un’atmosfera di grande cordialità e naturalezza lo spirito di Clip, consigliamo di assistere alle finali che si svolgono venerdì 26 alle 16.30 al Teatro Sociale di Camogli.

