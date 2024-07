Portofino Days: riconoscimento della Regione sull’importanza dell’evento

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Dopo il successo della prima edizione dei Portofino Days, la tre giorni che ha eletto la Liguria a “capitale” della grande fiction, arriva il riconoscimento di Regione alla strategicità dell’iniziativa. Con l’emendamento all’assestamento di bilancio approvato in consiglio regionale, e già avallato in giunta, la manifestazione (che si è svolta tra Portofino, Santa Margherita, Rapallo e Genova dal 22 al 24 marzo scorso) verrà, per le prossime edizioni, considerata evento di grande importanza per gli operatori del settore, oltreché occasione di promozione del territorio e delle imprese dell’indotto locale.

