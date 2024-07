Regione, il presidente ad interim Alessandro Piana: “Nel 2024 crescita sopra la media nazionale”

Con 17 voti a favore (maggioranza) (la minoranza nel pomeriggio ha abbandonato l’aula) è stata approvata la Proposta di deliberazione 95: Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025-2027. Il provvedimento definisce gli obiettivi della manovra di bilancio, in relazione alle risorse disponibili, per il prossimo triennio, sulla scia di quanto previsto nel Documento di Economia e Finanza (DEF) statale 2024, dove si tiene conto della transizione verso la nuova governance europea e delle nuove regole del Patto di Stabilità e Crescita (PSC).

La Liguria nel 2023 ha superato il livello di PIL pre-pandemico, in virtù di un mercato del lavoro in continua espansione, di traffici portuali e movimenti crocieristi in pieno sviluppo e di un incremento dei flussi turistici. Nel primo trimestre 2024 la Liguria ha confermato questi punti di forza, con una previsione di crescita per il 2024 superiore alla media nazionale, pari a +1,1%, e con prospettive di ulteriori rialzi nel corso del triennio. Lo scenario macroeconomico, seppur connotato da fattori di incertezza, è caratterizzato da un graduale calo dell’inflazione con riflessi positivi sui consumi e sui finanziamenti alle imprese ed alle famiglie e dall’impatto economico favorevole degli investimenti legati al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) e al Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC) che proseguono a pieno regime.

» leggi tutto su www.ivg.it