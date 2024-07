Sampdoria, Romagnoli e quel legame tra Genova e Cremona: “Ho iniziato nell’oratorio di Vialli”

Genova. “Sono molto contento. Sono arrivato da poco, ho fatto i primi allenamenti e sono contento di essere qui, di aver conosciuto il nuovo gruppo. Ci mettiamo a lavorare per fare qualcosa di buono quest’anno”. Simone Romagnoli, neodifensore della Sampdoria, si concede all’intervista canonica del canale ufficiale youtube del club.

“Sicuramente la possibilità di giocare in una squadra così importante è stato uno dei motivi per cui per cui ho accettato questa proposta e per quest’anno l’aspettativa è di fare una bella stagione, di dare il meglio di me, il meglio di noi e vedere quello che succederà”.

