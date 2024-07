Spilamberti: “Grazie all’accordo fra Regione e Governo in arrivo fondi importanti per Sarzana”

“Il via libera definitivo dell’Accordo tra Regione Liguria e Governo per quanto riguarda il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 porta importanti notizie per la nostra Sarzana. Con la delibera di approvazione da parte del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, la Regione ha ottenuto le risorse che garantiscono l’avvio definitivo dei lavori riguardanti i progetti finanziati”. Così il capogruppo di Avanti Sarzana! Luca Spilamberti, che prosegue: “Il buon governo regionale ha, per l’ennesima volta, giovato alla nostra città: 1 milione di euro sono destinati infatti alla realizzazione del nuovo tratto di ciclovia tirrenica lungo il canale lunense e villa Ollandini ed altri 325 mila euro destinati invece al terzo lotto dei lavori di contenimento del dissesto idrogeologico, lungo le vie che portano alla Fortezza Castruccio Castracani. Un ringraziamento particolare va al Presidente Toti che è stato il pioniere nel siglare questo tipo di accordo con il Governo e, insieme a lui, all’Assessore regionale Giampedrone, il quale ha seguito tutti i passaggi necessari fino alla buon riuscita definitiva di questo importante e fondamentale iter”.

