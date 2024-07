Torna la “Grande crono di Genova”: due giorni di divieti e modifiche alla viabilità per la Val Bisagno

Genova. Genova si prepara ad ospitare, per la terza volta, un evento ciclistico di prestigio nazionale: La Grande Crono di Genova – 3° Memorial Alberto Novelli. Si tratta di una gara ciclistica a cronometro organizzata dalla A.S.D. Polizia Locale di Genova, con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio IV Media Valbisagno, che si svolgerà lungo le strade di Via Adamoli e Via Pedulla.

“L’entusiasmo per questa manifestazione è palpabile, considerando il successo delle edizioni precedenti – scrivono gli organizzatori – Anche quest’anno, ci si aspetta un ampio coinvolgimento di partecipanti provenienti da ogni angolo d’Italia, inclusi atleti di entrambi i sessi e atleti paralimpici”. Un aspetto particolarmente significativo dell’evento di quest’anno è che La Grande Crono di Genova sarà valida come prova unica di Campionato Nazionale Cronometro A.C.S.I 2024, determinando i vincitori dei titoli nazionali della specialità.

