Turbolenze nel centrodestra a Tursi, Costa si dimette da capogruppo di Forza Italia

Genova. Non sono bastati i comunicati stampa del coordinatore metropolitano e assessore comunale Mario Mascia e del coordinatore regionale Carlo Bagnasco, la turbolenza in Forza Italia iniziata ieri durante la commissione consiliare sul secondo forno crematorio a Genova, e in particolare con la contrarietà espressa a chiare lettere dal consigliere “valbisagnino” Paolo Aimé, si è esacerbata ulteriormente in serata con la presentazione delle dimissioni da capogruppo di Forza Italia dell’unico altro “azzurro” nel gruppo in aula rossa, Stefano Costa.

Stefano Costa che ieri, in commissione, ha condiviso con convinzione le perplessità espresse dal collega Aimé, ha rassegnato le dimissioni da capogruppo ma queste debbono ancora essere formalizzate. Sembrerebbe non esserci spazio per un ripensamento.

» leggi tutto su www.genova24.it