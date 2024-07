Uiltrasporti: “Lavoratrice e madre single spezzina abbandonata da Amazon senza retribuzione”

A seguito di un cambio di appalto operante in Amazon La Spezia, una lavoratrice in maternità è rimasta senza retribuzione poiché in carico alla società uscente Loran Italia. La lavoratrice in questione, madre single, e quindi monoreddito, ha dato alla luce una splendida bambina lo scorso 11 luglio. Essendo in maternità obbligatoria, la lavoratrice non ha potuto seguire i suoi colleghi nel cambio appalto e non lo potrà fare finché non terminerà il periodo obbligatorio di maternità.

“Normalmente, questo non dovrebbe essere un problema perché una società seria rispetterebbe gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti imposti dalla legge, dal contratto, e anche dalla morale – tuona Giovanni Ciaccio, segretario regionale del dipartimento Logistica e trasportomMerci di Uiltrasporti Liguria -. Purtroppo ciò non è avvenuto con la società Loran Italia e da quando la lavoratrice è in maternità è costretta a elemosinare il suo stipendio, che fino al mese scorso è sempre arrivato con forti ritardi e solo grazie all’intervento della Uiltrasporti”.

A oggi, la lavoratrice non ha percepito la retribuzione di giugno 2024, fatto assai increscioso e inaccettabile che turba quello che dovrebbe essere un momento stupendo della vita di una madre che ha da poco dato alla luce la sua bambina.

La Uiltrasporti ha informato Amazon che è responsabile in solido della retribuzione della lavoratrice, sia Assoespressi che rappresenta Loran Italia, purtroppo senza alcun risultato.

“La lavoratrice single, in maternità, è stata abbandonata da Amazon, che avrebbe potuto effettuare il bonifico dell’importo della retribuzione senza tanta burocrazia, mettendo la signora in condizione di far fronte alle necessarie spese che l’arrivo di una bambina comporta – conclude Ciaccio -. Ricordiamo ad Amazon che lo Stato italiano sancisce la tutela e la retribuzione della lavoratrice madre. Questo atteggiamento sarebbe intollerabile da qualunque azienda, ma risulta ancora più sgradevole quando viene da un colosso come quello di Seattle”.

