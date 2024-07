Via dell’Amore pronta alla riapertura dopo dodici anni di attesa. Da sabato aperta a tutti ma con accesso limitato a 400 persone all’ora

Sarà decisamente un giorno di festa quello di venerdì 26 luglio per tutte le Cinque Terre e la riviera spezzina ma soprattutto per le località di Riomaggiore e Manarola, di nuovo unite da quel sentiero diventato celebre nel nuovo millennio dopo essere stato per decenni l’auto-costruita via di comunicazione più breve tra i due borghi marinari, appollaiati quasi per miracolo sulle rispettive rocce a picco sul mare. Due paesi che torneranno finalmente uniti attraverso la via più diretta oltreché più conosciuta. La Via dell’Amore sarà aperta a tutti a partire da sabato, ma con un accesso limitato a 400 persone all’ora, e l’ingresso per i turisti sarà soggetto a una maggiorazione sulla Cinque Terre Card. Sarà gratuita per i residenti, i cittadini di Riomaggiore e Manarola, come i proprietari di seconde case e chi soggiorna nelle strutture potranno percorrerla anche la sera, secondo le modalità che saranno chiarite in seguito.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com