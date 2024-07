A Luni antica un viaggio sentimentale e letterario in Grecia con Cederna e Ieranò

Il nono “Portus Lunae Art Festival diffuso” giovedì 1° agosto alle 21 torna all’anfiteatro romano dell’area archeologica di Luni con “Di isole e di città”, in prima nazionale. Protagonisti Giuseppe Cederna e il grecista Giorgio Ieranò, sul palco insieme al musicista Edmondo Romano. L’appuntamento sarà preceduto, nella Cittadella, dalla lectio magistralis di Ieranò “L’isola di Lesbo. Il porto delle storie”. “Di isole e di città” propone un viaggio sentimentale e letterario in Grecia, un percorso che va dai testi antichi fino ai racconti contemporanei, in cui i pensieri e la voce di Giuseppe Cederna e di Giorgio Ieranò s’intrecciano alle impressioni e alle parole dei viaggiatori di ieri e di oggi – da Mark Twain a Sigmund Freud, da Lord Byron a Henry Miller – accompagnando lo spettatore alla scoperta delle isole dell’Egeo e dei monumenti di Atene. Qua sotto la scheda dello spettacolo con le informazioni su biglietti e prenotazioni:

Giovedì 1° agosto 2024 a LUNI

ORE 21, Via Appia 9, Luni (SP)

Area Archeologica di Luni, anfiteatro romano

GIUSEPPE CEDERNA e GIORGIO IERANO

DI ISOLE E DI CITTÀ

Drammaturgia Giorgio Ieranò

Musiche scritte ed eseguite dal vivo da EDMONDO ROMANO

Regia SERGIO MAIFREDI

Produzione Teatro Pubblico Ligure

PRIMA NAZIONALE

Biglietto intero: 18 euro

Biglietto ridotto per chi ha riduzione al Castello: 17 euro

Biglietto ridotto per chi ha la gratuità al Castello: 15 euro

Biglietto super ridotto per chi la gratuità al Castello e il ridotto allo spettacolo: 10 euro

Prenotazione: 0108683173 o cell. 348 2624922 o info@teatropubblicoligure.it

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com