Al via nuovo bando per la gestione delle piscine di Quercia

E’ appena uscito il nuovo bando per l’affidamento delle piscine del centro sportivo di Quercia. Il bando prevede un affidamento della durata di due anni, assieme alle piscine verranno affidati in gestione i campi da tennis e calcetto e, novità, la pista di atletica. La pista di atletica potrà così essere fruibile con orari decisamente più estesi di quelli attuali e potrà contare su spogliatoi efficienti, che in tal modo potranno essere messi a disposizione anche degli utilizzatori dei campi da tennis e calcetto. Gli ingressi alla pista verranno regolamentati tramite abbonamenti con tariffe popolari e con ulteriori agevolazioni alle società sportive. Una particolare attenzione all’interno del bando è stata inoltre introdotta nei confronti di anziani e portatori di handicap, per garantire la fruibilità con agevolazioni tariffarie e inserendo una specifica e consistente primalità di punteggio di valutazione, per l’introduzione di sollevatore per accesso disabili in vasca.

“Si tratta di un primo passaggio importante – commenta il consigliere Giovanni Schianchi, – che testimonia il successo dei primi mesi di gestione della società Attiva Sport Utility, che pone le basi per una nuova gestione a lungo termine, per ora fissata su un programma biennale, con l’obiettivo di arrivare progressivamente a una struttura che si autosostenti economicamente, quindi senza il sostegno pubblico. Le aspettative dell’amministrazione comunale sono quindi quelle di trovare un gestore in grado di valorizzare le potenzialità dell’impianto in tutte le sue discipline, avendo davanti due stagioni complete di attività. Il bando non include anche quest’anno la gestione del Palazzetto dello sport che resterà a disposizione direttamente delle società locali. Prima dell’apertura della struttura, sono previsti ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, in particolare per la sistemazione della copertura del palazzetto, e la sostituzione delle lampade di illuminazione con dispositivi a LED a elevata efficienza”. “Siamo molto soddisfatti – commenta il sindaco di Aulla, Roberto Valettini – per la riapertura delle piscine dopo oltre dieci anni, per il successo ottenuto in questi mesi, visto che sono state molto frequentate e per il nuovo bando”.

