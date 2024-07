Auto/ Roberto Malvasio: argento amaro allo Slalom Favale-Castello

Da Kaleidosweb

“Non posso certo dire di essere soddisfatto per come sono andate le cose. Mi ero presentato al via con tutte le intenzioni di conquistare per la seconda volta la vittoria in questa gara (bissando il successo del 2013), ma non ci sono riuscito per un errore mio”. Roberto Malvasio era ben consapevole delle sue possibilità di successo nella 16esima edizione della Favale-Castello, slalom che si è svolto domenica scorsa nell’entroterra genovese, anche se conosceva il valore dei suoi avversari, fatto che lo stimolava ancor di più per conquistare la vittoria.

