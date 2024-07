Mercoledì 31 luglio ad Aulla per la rassegna letteraria “I mercoledì del giallo”, il chiostro di San Caprasio alle 21 vedrà ospite la scrittice e giornalista Camilla Sernagiotto con il suo “La trappola atomica. Come la bomba ha contaminato la cultura pop” (Ultra Edizioni). Un saggio che mette insieme i film, i romanzi, le canzoni, i videogiochi, le opere d’arte, le serie televisive, i fumetti e addirittura i cartoni animati che trattano di bomba a fissione nucleare. Una “enciclopedia analitica” pensata per raccontare cosa accadrebbe se quel micidiale tasto che l’umanità ha in mano venisse schiacciato ancora una volta. L’autrice dialogherà con Lucia Baracchini.

Nata a Voghera nel 1982, Sernagiotto è giornalista, filologa medievale, autrice televisiva e scrittrice. Lavora per Sky TG24 e «Corriere della Sera» e collabora con «Vanity Fair», «Wired», «GQ», «Grazia» e «VICE».

L’articolo Camilla Sernagiotto ad Aulla con “La trappola atomica. Come la bomba ha contaminato la cultura pop” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com