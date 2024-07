Dal 1° settembre tre incontri al femminile aspettando il premio Rapallo Bper Banca

Genova. Prende il via dal 1° settembre “Aspettando il Premio Rapallo BPER Banca”, il palinsesto di incontri dedicato al prestigioso riconoscimento conferito alle migliori autrici italiane di libri o saggi in ambito ‘narrativa’ e ‘costume e saggistica’ promosso dalla Città di Rapallo con il sostegno di BPER Banca, che quest’anno vedrà protagonisti degli appuntamenti a Villa Porticciolo, a Rapallo, Lella Costa, Serena Sinigaglia, Nadia Terranova, Luciano Violante insieme a Margherita Rubino e Roberta Olcese.

Il programma accompagnerà il pubblico verso la cerimonia finale di sabato 9 novembre 2024 durante la quale saranno proclamate le vincitrici della terza edizione, selezionate dalla giuria fra le numerose candidature arrivate in queste settimane da case editrici di tutta Italia e ancora aperte fino al 10 agosto. La partecipazione è riservata solamente a opere in lingua italiana pubblicate per la prima volta a partire dal 10 settembre 2023.

