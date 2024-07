D’Angelo dopo l’Empoli: “Il risultato non conta, dobbiamo crescere atleticamente e il resto arriverà di conseguenza”

Primo ko del ritiro estivo dello Spezia, sconfitto a Naz dall’Empoli di Roberto D’Aversa. Un 2-0 dalla doppia faccia per i bianchi, che come contro l’Arminia hanno cambiato molto tra il primo e il secondo tempo. “Nel primo tempo la partita è stata ben fatta, specialmente per la mentalità”, spiega Luca D’Angelo nel post gara. “Affrontavamo una squadra di categoria superiore, abbiamo giocato la nostra partita e abbiamo rischiato pochissimo avendo le nostre occasioni. Stiamo crescendo di condizione. Nel secondo tempo siamo partiti anche meglio, poi andati in svantaggio abbiamo avuto qualche problema in più, anche perché giocavano molti ragazzi giovani e giocatori che stanno recuperando la migliore condizione. Sono soddisfatto, l’unica problematica è stato il colpo subito da Soleri”.

Qualche errore di troppo per la squadra, in un secondo tempo condizionato da alcuni sbagli che sono costati i due gol: “A prescindere dai gol subiti, nel secondo tempo dovevamo trovare meglio le misure. Non eravamo abituati a giocare insieme, c’erano tanti giovani che hanno fatto bene la loro parte contro una squadra di categoria superiore”, prosegue D’Angelo, che poi dà uno sguardo al percorso dello Spezia: “Il percorso da fare è questo, crescere dal punto di vista atletico. Il resto arriverà di conseguenza. Stiamo giocando amichevoli di alto livello, il Bochum gioca in Bundesliga. Non vogliamo vedere il risultato ma la crescita atletica. La squadra si conosce abbastanza, in tanti c’erano lo scorso anno, più ci avviciniamo al campionato e più dobbiamo crescere. Il risultato non è la cosa che ci interessa principalmente in questo momento. La difesa a tre? Il finale della scorsa stagione ci ha portato a quello ma possiamo giocare anche a quattro”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com