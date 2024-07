Dimissioni Toti, il centrodestra lo ringrazia e si indigna: “Epilogo di una vicenda ingiusta, è il fallimento della democrazia”

Genova. Da un lato i ringraziamenti, dall’altro l’indignazione per un epilogo “ingiusto”. Così il centrodestra accoglie oggi la notizia delle dimissioni di Giovanni Toti da presidente della Regione che porteranno a nuove elezioni nel giro di tre mesi (o, più probabilmente, a novembre insieme a Emilia-Romagna e Umbria se il governo deciderà di accorpare le date).

Dopo la conferenza stampa dell’assessore Giacomo Giampedrone, il presidente ad interim Alessandro Piana si affida a un breve comunicato: “La giunta regionale della Liguria ringrazia sentitamente Giovanni per l’importante lavoro svolto in questi anni e si augura che possa ritrovare quanto prima la giusta libertà personale e familiare. Ora proseguiamo in questo periodo verso le elezioni con tutta quella serie di impegni necessari per la Liguria nell’ambito dell’ordinaria amministrazione”.

