Figlio d’arte e bocconiano, ecco Kolev per la regia della Nuova pallavolo San Giovanni

C’è anche Denislav Dragomirov Kolev tra i colpi della Nuova pallavolo San Giovanni in vista della prossima B maschile di pallavolo. Il classe 1998 raccoglie il testimone da Mandoloni e va ad affiancare il confermatissimo Materno in cabina di regia. Nato a Sofia, cittadinanza italiana, si è avvicinato alla pallavolo all’età di 15 anni a Piacenza come schiacciatore con la Copra PC. Poi quattro anni nella Scuola di Pallavolo Anderlini – nell’ultimo il cambio di ruolo -giocando in U20 e in Serie B e vincendo il titolo regionale e il premio come miglior regista della fase finale regionale.

Nel 2018/19 si trasferisce a Vibo Valentia in B, poi le esperienze con Canottieri Ongina e Sant’Antioco. A seguire, per meglio conciliare la necessità di conciliare l’obbiettivo della laurea in Bocconi e l’attività sportiva, ecco la discesa in C nella Pallavolo Cremonese, con cui vince il campionato e centra la promozione nella B non da molto salutata.

Il nuovo atleta a disposizione di coach Parisi è inoltre figlio d’arte: la madre infatti è Elena Koleva, una delle più forti giocatrici bulgare di sempre, che ha giocato e vinto oltre che in patria in Grecia, in Italia, in Germania ed in Russia, risultando diverse volte la miglior realizzatrice del campionato. “Inutile dire la soddisfazione di dirigenti e tecnici per il suo ingaggio – dicono dalla Npsg – e le aspettative che nutrono nei suoi confronti i componenti lo staff sono importanti. Il ragazzo però va lasciato tranquillo per il tempo necessario a farlo abituare ad altri ritmi, ad un altro ambiente ad altri compagni”.

