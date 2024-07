Fincantieri, una borsa di studio in memoria del presidente Graziano

Fincantieri annuncia una borsa di studio in memoria del recentemente scomparso presidente gen. Claudio Graziano. Finanziata dalla Fondazione Fincantieri e creata in collaborazione con il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD), la borsa sarà assegnata ai dottori di ricerca che conseguiranno il titolo accademico presso il CASD e si distingueranno per i loro studi nei settori della difesa e della sicurezza con particolare attenzione alle tematiche della difesa del mare, della dimensione subacquea e dell’industria della difesa.

“Grazie a questa iniziativa – afferma Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri – abbiamo voluto onorare la memoria del nostro presidente Claudio Graziano, continuando a far vivere, attraverso le ricerche e i progetti che la borsa di studio sosterrà, la sua passione per la formazione e la sua visione sistemica del panorama geopolitico e dell’industria della difesa”.

Il progetto prevede, inoltre, l’organizzazione di eventi congiunti, workshop e seminari per favorire il dialogo e la condivisione di conoscenze tra esperti del settore e giovani ricercatori, favorendo l’integrazione interdisciplinare tra il mondo accademico e la ricerca nel settore della difesa. “Fincantieri e il CASD si impegnano a sviluppare ulteriormente questa collaborazione con l’obiettivo comune di promuovere la ricerca e l’innovazione per un futuro sempre più sicuro e tecnologicamente avanzato”, sottolinea una nota Fincantieri.

