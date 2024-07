Genova. Giovanni Toti si è dimesso da presidente della Regione Liguria. La conferma è arrivata venerdì mattina, dopo giorni di attesa.

Toti era stato arrestato lo scorso 7 maggio nell’ambito della maxi inchiesta sulla presunta corruzione in Liguria che ha portato ai domiciliari, tra gli altri, anche l’imprenditore portuale Aldo Spinelli e l’ex capo di gabinetto della Regione, Matteo Cozzani. In carcere invece era finito Paolo Emilio Signorini, ex capo dell’Authority, che di recente è stato scarcerato e trasferito ai domiciliari.

