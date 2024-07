Il Galata Museo del Mare compie 20 anni: tutti gli eventi in calendario

Genova. Mercoledì 31 luglio 2024 il Galata Museo del Mare compie 20 anni e per festeggiare la ricorrenza ha in programma una festa di compleanno lunga un giorno intero e aperta alla città. A partire dalle 10.00 e fino alle 22.00 (ultimo ingresso 21.00) sarà possibile visitare gratuitamente il Museo, previa prenotazione on line del biglietto gratuito; alle 10.30 e alle 16.30 i servizi educativi del Galata coinvolgeranno centri estivi al mattino e famiglie al pomeriggio, in attività gratuite; alle 18.00 l’ospite d’eccezione del quarto appuntamento con “Il Direttore incontra” sarà Christian Greco direttore del Museo Egizio; dalle 19.30 alle 21.00 i curatori e le curatrici saranno a disposizione dei visitatori per brevi approfondimenti ad alcune sezioni del percorso. In concomitanza, al piano terra del Museo, dopo i saluti e i ringraziamenti della direzione del Museo e delle istituzioni presenti, il suono del pianoforte dà avvio alla serata del 20° Anniversario del Galata Museo del Mare, con le note di Marco Tindiglia: un accompagnamento dolce che porterà il pubblico verso un primo momento più conviviale e di networking dentro e fuori al Museo dove è allestito un punto bar con una proposta di bevande, tra cui i due particolari cocktails “Galata Twenty” dedicati all’evento. Dalla banchina di Calata De Mari un servizio di panini a base di pesce e coni di fritto di pesce, verrà servito da Ittiturismo Ermana, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria.

