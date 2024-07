Varazze. Tragica notizia nella serata odierna (26 luglio). Arriva da Varazze, dove, intorno alle 19,30, si verificato un incidente mortale. È successo in via Genova, in seguito ad un terribile scontro tra un’auto ed una moto.

Lo schianto, stando a quanto riferito dai testimoni presenti al momento dell’accaduto, “è stato molto violento”, con entrambi i mezzi usciti praticamente distrutti.

