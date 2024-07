Iniziano le XXXIII Olimpiadi, ecco i savonesi e i liguri in gara ai Giochi di Parigi

Liguria. Sebbene alcune gare abbiano già visto il via (e la prima italiana in gara, ieri nel tiro con l’arco, è stata proprio la savonese Chiara Rebagliati), cominceranno ufficialmente questa sera, con la cerimonia di apertura, i Giochi della XXXIII Olimpiade. Parigi, la sede di questa edizione, diventerà un “microcosmo” in cui 11.182 atleti di 206 paesi si sfideranno nell’evento sportivo più importante al mondo. E tra le donne e gli uomini che parteciperanno nelle varie discipline, c’è anche un po’ di Savona e tanta Liguria: sono, infatti, ben 23 gli atleti cresciuti nella nostra regione che si metteranno in mostra nella capitale francese.

La Liguria è, dunque, la regione italiana con più atleti al via in rapporto al numero di abitanti (circa uno ogni 65 000) e l’ottava per numero complessivo. Non tutti questi, tuttavia, sono nati in Liguria: per esempio, Maggie Pescetto, che gareggerà nella vela, è nata in Irlanda. Proprio per questo motivo sulla maggior parte dei siti italiani troverete scritto 19 al fianco del numero degli atleti liguri a Parigi 2024.

