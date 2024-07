Intermarine e Leonardo fanno squadra: contratto da 1,6 miliardi per cinque cacciamine per la Marina

Intermarine e Leonardo, nella forma di un raggruppamento temporaneo d’impresa, hanno sottoscritto con Navarm (Direzione degli armamenti navali del Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti) un contratto per la fornitura di unità navali per la ricerca e la bonifica delle mine (CNG/C – Cacciamine nuova generazione costieri) e relativo supporto logistico integrato; un contratto da 1,6 miliardi per la realizzazione di cinque unità e di circa un miliardo in opzioni per il completamento del programma; sia per la “tranche” base, sia per quelle opzionali, la ripartizione dell’importo è del 73 per cento per Intermarine, del 27 per Leonardo. Intermarine ha il ruolo di mandataria, sarà la design authority delle unità navali e fornirà il sistema di piattaforma; Leonardo ha il ruolo di mandante, design autority e fornitore del sistema di combattimento.

L’avvio del programma, si osserva in una nota congiunta di Intermarine e Leonardo, “consentirà alla Marina Militare Italiana di dotarsi di cacciamine altamente innovativi che, grazie alle più moderne tecniche costruttive e ad avanzate soluzioni del sistema di combattimento in grado di garantire un livello elevato di integrazione e di automazione delle operazioni, rappresenteranno un unicum mondiale per capacità operative espresse e per tecnologie all’avanguardia nello specialistico settore di assetti per il controllo, la difesa dei fondali e delle infrastrutture critiche subacquee”.

Le unità navali saranno prodotte nei cantieri navali di Intermarine a Sarzana, “con rilevanti ricadute occupazionali che vedranno un aumento significativo dell’organico aziendale”, informa la nota. Leonardo invece produrrà e fornirà l’intero sistema di combattimento.

I cacciamine, che avranno lunghezza di circa 63 metri e un dislocamento di circa 1.300 tonnellate, saranno in grado di assolvere un ampio spettro di missioni. Tra queste, la bonifica di aree minate e le operazioni cosiddette di seabed surveillance per il controllo e protezione delle infrastrutture critiche subacquee e la tutela dei beni culturali e dell’ambiente marino. “Per caratteristiche tecniche ed operative, saranno le Unità di Contromisure Mine più innovative al mondo, riaffermando il ruolo dell’Italia quale paese leader da un punto di vista tecnologico e dottrinale

nel settore della Guerra di Mine e della Dimensione Subacquea”, si legge ancora nella nota.

