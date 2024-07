La polizia penitenziaria sequestra eroina e un cellulare al famigliare di un detenuto del carcere di Marassi

Genova. Blitz del personale di polizia penitenziaria del carcere di Marassi, a Genova, impegnato in un’operazione finalizzata all’illecito possesso ed uso di telefoni cellulari e droga nella casa circondariale.

Come spiega Vincenzo Tristaino, segretario del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, “le unità del corpo hanno scoperto che all’interno di un pacchetto in possesso del familiare di un detenuto del carcere, giunto a Marassi per un colloquio, aveva occultato dell’eroina. I successivi approfondimenti hanno accertato che il detenuto aveva anche un telefono cellulare nascosto in cella. Si esprime grande apprezzamento per l’operazione effettuata dai Baschi Azzurri che, anche in momenti di grande difficoltà, dimostrano la professionalità e l’unità del gruppo”.

