“Lasciatevi stupire da questo luogo unico, sospeso tra il cielo e il mare, incastonato nella roccia, nel cuore di un paradiso naturale”

Poco più di 900 metri di sentiero a picco sul mare, incastonato come un gioiello nella roccia della falesia: dopo un’attesa di dodici lunghi anni, domani, sabato 27 luglio, riaprirà la Via dell’Amore, luogo simbolo della Liguria nel mondo, uno dei più belli, suggestivi e famosi del pianeta, nel cuore del paradiso naturale delle Cinque Terre, dichiarate nel 1997 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Il sentiero è stato oggetto di un intervento di messa in sicurezza e riqualificazione tanto complesso quanto spettacolare, realizzato da Regione Liguria, a capo della struttura commissariale di Governo contro il dissesto idrogeologico, in collaborazione con Comune di Riomaggiore e il Parco Nazionale delle 5 Terre, oltre che con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e la Capitaneria di Porto. L’investimento complessivo è stato di oltre 23 milioni di euro: Regione Liguria, maggiore finanziatore, ha stanziato complessivamente 12 milioni di euro, a cui si sono aggiunte le risorse del ministero della Cultura (6,9 milioni), dell’Ambiente (3 milioni) e della Protezione civile (1,5 milioni). I lavori necessari per la riapertura della Via dell’Amore, tra Riomaggiore e la frazione di Manarola, si sono rivelati complessi e sfidanti dal punto di vista ingegneristico, proprio a causa della fragilità del contesto naturale, scavato nella roccia tra cielo e mare, lungo una spettacolare falesia. Gli interventi sul sentiero e sui versanti sono iniziati il 14 gennaio 2022 e si sono conclusi il 19 luglio 2024: sul posto hanno lavorato ditte specializzate con l’impiego di elicotteri per il trasporto dei materiali, la posa in opera di una rete in acciaio inox e l’esecuzione di chiodature profonde di varia lunghezza, tutte eseguite da operai rocciatori, che hanno movimentato le attrezzature sulle pareti, sospesi con corde e funi di acciaio ad appositi ancoraggi.

