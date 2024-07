Liguria, Giovanni Toti si è dimesso da presidente di Regione

Liguria. Giovanni Toti si è dimesso da presidente della Regione Liguria. L’annuncio è arrivato venerdì mattina attraverso una lettera portata in regione da uno dei “fedelissimi” di Toti, l’assessore arancione Giacomo Giampedrone.

La decisione era nell’aria ormai da giorni, ventilata dallo stesso Toti in una lettera già all’indomani dall’ordinanza, durissima, con cui il Riesame aveva negato la revoca dei domiciliari o quantomeno l’attenuazione della misura chiamando in causa la possibilità della reiterazione del reato. I giudici avevano invece sgombrato il campo dall’ipotesi inquinamento probatorio, il che aveva spinto Toti, con l’avvocato Stefano Savi, ad annunciare una serie di incontri serrati con gli alleati politici per discutere il da farsi e il futuro del governo regionale.

