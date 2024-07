Paraggi-San Fruttuoso: in diretta su Gr1 le spiagge più belle

Questa mattina il Tg1 ha mandato in diretta un servizio sulle spiagge più belle del Levante ligure. A Paraggi la bravissima inviata (in forza a “Chi l’ha visto?”) Raffaella Griggi ha illustrato l’unicità e la bellezza della spiaggia di Paraggi frequentatissima dagli stranieri e, nei fine settimana, dai milanesi; località in passato preferita da divi del cinema internazionale e dai nomi dell’alta finanza. Da San Fruttuoso Ilaria Linetti, del GrLiguria, ha spiegato l’arrivo della posta nella baia.

Nelle foto Raffaella Griggi e la spiaggia di Paraggi

