Pio Esposito: “Perdere non piace mai, nemmeno in amichevole. Continuiamo a lavorare”

“Perdere non piace mai, nemmeno in amichevole. Penso che abbiamo fatto una buona prova con un calcio propositivo. Poi si sbaglia, sono partite per mettere minuti nelle gambe e trovare al meglio la condizione”. Parla così Pio Esposito, nel giorno del suo secondo esordio in maglia Spezia, nell’amichevole contro l’Empoli: “Quest’anno sono arrivato in ritardo rispetto ai miei compagni, che aveva già iniziato da un paio di settimane ad allenarsi. Mi sto mettendo alla pari, oggi ho fatto 45 minuti come gli altri. Stiamo lavorando molto forte tutti i giorni, per raggiungere la condizione per Coppa Italia e campionato”, prosegue l’attaccante.

Subito una buona alchimia in avanti con Verde e Di Serio, pericolosi nel secondo tempo: “Con Daniele e Giuseppe mi trovo molto bene già dall’anno scorso, ci conosciamo a memoria e sappiamo bene come trovarci”, continua Pio, che poi conclude con un pensiero agli ultimi giorni di lavoro: “Continuiamo a lavorare come stiamo facendo, l’impegno è sempre al massimo. Con questo atteggiamento concluderemo al meglio il ritiro per puntare forte alla stagione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com