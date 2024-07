Dall’ufficio stampa del Premio Rapallo Bper Banca 2024

Fino al 10 agosto 2024 è possibile partecipare al Premio per il riconoscimento conferito alle migliori autrici italiane di libri o saggi in ambito narrativa e saggistica, che si sono contraddistinte per l’attività letteraria, la capacità innovativa e l’incidenza nella società. Gli incontri dal titolo “Tre aspetti del femminile” in programma a Villa Porticciolo, Rapallo:

