Remo Zaccaria si dimette da assessore di Loano. Il sindaco Lettieri: “Grazie per questi trent’anni di cammino e per l’attaccamento alla città”

Loano. Remo Zaccaria ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche di assessore e consigliere del Comune di Loano. La decisione è stata comunicata al sindaco Luca Lettieri questa mattina.

Nella lettera con la quale ha motivato la sua decisione al primo cittadino, Zaccaria (che deteneva le deleghe ad Ambiente, Arredo Urbano, Patrimonio, Servizi Cimiteriali e Verde Pubblico) ha scritto: “Sono trascorsi tanti anni da quando noi due, giovani dell’oratorio, tu a San Giovanni Battista ed io a San Pio X, decidemmo con tanto entusiasmo e passione di candidarci per essere eletti in consiglio comunale. Da allora, insieme ai sindaci che si sono succeduti, Francesco Cenere, Angelo Vaccarezza, Luigi Pignocca ed ora con te, l’impegno per amministrare la nostra bella Loano non è mai venuto a mancare. Ora per questioni familiari, personali e progetti lavorativi, la vita mi impone di fare delle scelte e proprio quell’impegno che sopra citavo, dopo oltre ventisette anni che mi vede presente nelle fila del consiglio comunale, non può più essere garantito da parte mia. Con profonda amarezza trovo corretto fare un passo indietro e confermarti le mie dimissioni. Auguro a te sindaco, ai colleghi assessori e ai colleghi consiglieri comunali una proficua continuazione di mandato, ringraziandovi del cammino fatto insieme”.

» leggi tutto su www.ivg.it