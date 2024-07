Riomaggiore: il treno che ricorda la riapertura di via dell’Amore

Da oggi uno dei nuovi treni Rock che effettuano il servizio Cinque Terre Express sulla linea costiera di Levante presenta, sui cinque vagoni, una livrea dedicata alla riapertura della via dell’Amore. Le autorità invitate alla cerimonia di inaugurazione del sentiero hanno percorso la tratta La Spezia Centrale – Riomaggiore sulle vetture contraddistinte dalla pellicola che richiama l’evento, sulla quale campeggiano le immagini delle Cinque Terre, la Venere “Open to meraviglia” e i loghi istituzionali. Hanno viaggiato sul treno il ministro del Turismo Daniela Santanché, il Presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, l’assessore regionale al Turismo e ai Trasporti Augusto Sartori, il presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini, il Prefetto Maria Luisa Inversini, il Questore Sebastiano Salvo, il direttore regionale Trenitalia Tiziano Savini.

Ad attenderli all’arrivo il Commissario dell’opera e assessore regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, il presidente del Parco delle Cinque Terre Donatella Bianchi e il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia.

La livrea dedicata alla riapertura della via dell’Amore resterà sul treno Rock fino al 3 novembre, termine del servizio stagionale 5 Terre Express, e circolerà prevalentemente sull’intera linea di Levante tra La Spezia e Genova.